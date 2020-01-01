وزيرة الهجرة: الدولة أعادت 77 ألف مصري منذ بدء كورونا

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الدولة أعادت أكثر من 77 ألف مصري خلال أزمة فيروس كورونا.وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، مع الإعلامي سيد علي، مساء السبت، أنه في البداية تمت إعادة العالقين، وبعد ذلك قامت الدولة بالتوسع في إعادة مخالفي الإقامة، ثم من لديهم ظروف استثنائية، ومن لديه الرغبة في العودة، وذلك طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية.