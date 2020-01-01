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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

جامعة مصر تعلن منح درجتى بكالوريوس إدارة أعمال بالاشتراك مع «بليموث» البريطانية

السبت 25/يوليه/2020 - 05:10 م
خالد الطوخي
خالد الطوخي
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تبدأ جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، في برنامج منح درجتي البكالوريوس لطلابها، في علوم الإدارة بالاشتراك مع جامعة بليموث البريطانية، برعاية خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر، في إطار التعاون المصري البريطاني في التعليم.

يأتي ذلك بإشراف الدكتور محمد العزازي، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور محمد عمر أبودوح، مستشار رئيس مجلس الأمناء للتطوير، والدكتور محمد رئيف، عميد كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة مصر، والدكتورة ياسمين الكاشف، أمين عام مجلس الأمناء ومديرة إدارة الاتصالات والعلاقات الدولية بجامعة مصر.

وقال الدكتور محمد العزازي، رئيس الجامعة، إن ذلك يأتي بعد توقيع بروتوكول للتعاون المشترك، بين جامعتي مصر للعلوم والتكنولوجيا، وبليموث، بهدف تفعيل البرنامج الدراسي المشترك بينهما لمرحلة البكالوريوس.

وأوضح العزازي، أن التعاون بين الجامعتين يشتمل على توفير عدد من البرامج التي من الممكن أن يلتحق بها الطلاب، موضحا أنه من المقرر أن يدرس الطلاب الملتحقين بتلك البرامج للدراسة عاما كاملا في جامعة بليموث ثم العودة إلى جامعة مصر لإنهاء دراستهم، ليحصل بعد ذلك على شهادة معتمدة من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وشهادة من جامعة بليموث البريطانية.

بينما أعلنت الدكتورة ياسمين الكاشف، أمين عام مجلس الأمناء ومديرة إدارة الاتصالات والعلاقات الدولية بجامعة مصر، البرامج التي يمكن للطلاب الالتحاق بها، والتي جاءت كالتالي: البرنامج الأول بكالوريوس المحاسبة جامعة مصر وبكالوريوس المحاسبة والتمويل جامعة بيلموث، البرنامج الثاني بكالوريوس المحاسبة جامعة مصر وبكالوريوس التمويل الدولي جامعة بليموث، والبرنامج الثالث بكالوريوس التمويل والاستثمار جامعة مصر وبكالوريوس التمويل الدولي جامعة بليموث.

وأضافت أن البرنامج الرابع بكالوريوس التمويل والاستثمار جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وبكالوريوس اقتصاديات الأعمال الدولية جامعة بليموث، أما البرنامج الخامس بكالوريوس التمويل والاستثمار جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وبكالوريوس اقتصاديات التمويل جامعة بليموث، بينما البرنامج السادس بكالوريوس إدارة الأعمال جامعة مصر، وبكالوريوس إدارة الموارد البشرية جامعة بليموث.

وذكرت الكاشف، أن البرنامج السابع بكالوريوس إدارة الأعمال جامعة مصر، وبكالوريوس إدارة الأعمال جامعة بليموث، والبرنامج الثامن بكالوريوس الاقتصاد جامعة مصر، وبكالوريوس اقتصاد الأعمال الدولية جامعة بليموث، والبرنامج التاسع بكالوريوس الاقتصاد جامعة مصر، وبكالوريوس اقتصاديات التمويل جامعة بليموث.

أما البرنامج العاشر بكالوريوس الاقتصاد جامعة مصر، وبكالوريوس الاقتصاد جامعة بليموث، البرنامج الحادي عشر بكالوريوس الاقتصاد جامعة مصر وبكالوريوس اقتصاديات الأعمال جمعة بليموث، والبرنامج الثاني عشر بكالوريوس التمويل والاستثمار جامعة مصر وبكالوريوس الاقتصاد جامعة بليموث، أما البرنامج الثالث عشر بكالوريوس التمويل والاستثمار جامعة مصر، وبكالوريوس اقتصاديات الأعمال جامعة بليموث.

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