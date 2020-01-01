بدء تطبيق اختبارات كورونا في مطارات ولاية ألمانية مجانا

بدأ تطبيق الاختبارات المجانية للكشف عن فيروس كورونا المستجد في مطارات دوسلدورفوكولونيابون ودورتموند في ولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية، اليوم السبت، للعائدين من مناطق مصنفة على أنها مناطق خطرة بالنسبة للوباء.وقال متحدثون باسم مطاري دوسلدورف ودورتموند إن مراكز الاختبار مفتوحة منذ صباح اليوم السبت في المطارين.وبحسب البيانات، قام بتأسيس هذه المراكز شركات التأمين الصحي وحكومة الولاية.واتفق وزراء الصحة على المستوى الاتحادي والولايات أمس الجمعة على إجراء اختبارات مجانية في المطارات خلال مؤتمر عبر الفيديو.