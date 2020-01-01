حسن الخاتمة.. فيديو للحظة وفاة مصل داخل مسجد بالغردقة

شهد أحد مساجد منطقة الكوثر بمدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، وفاة عميد جيش بالمعاش داخل المسجد أثناء أدائه صلاة السنة بعد الانتهاء من صلاة العشاء اليوم الجمعة، ونقله المصلون لأحد المستشفيات القريبة من المسجد وتبين وفاته بسكتة قلبية.وأجرى الدكتور تيسير العربي، الكشف عليه عقب نقله من المسجد إلى المستشفى الخاص، وتبين أن سبب الوفاة سكتة قلبية.وتبين أن المتوفي يدعى إبراهيم جميعي، عميد جيش بالمعاش، وكان يعمل مدير أمن إحدى القرى السياحية بالغردقة.وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الفيديو الذي أظهر وفاته أثناء صلاة سنة العشاء، والذي رصدته كاميرات داخل المسجد، حيث سقط أثناء أدائه الركعة الثانية.