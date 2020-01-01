سكان حدائق الأهرام يستغيثون بالرئيس السيسى: «عايشين فى فوضى» (فيديو)

قال الإعلامي محمد موسى، إن سكان مدينة حدائق الأهرام يعانون من مشاكل كثيرة عرضوها على بعض وسائل الإعلام والمسئولين عن المدينة ولكن لا مُجيب.وأضاف "موسى" خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، سكان مدينة حدائق الأهرام قرروا تقديم شكوى للرئيس عبدالفتاح السيسي وبدأوا في جمع التوقيعات من أجل الإصلاح، لافتين إلى أن هناك مشاكل تتمثل في مخالفات المبانى الأفقية والرأسية والتي أصبحت نسبتها 90% من المساحة بدلا من 45% وارتفاع 7 أدوار بدلا من 4 أدوار.وأضافوا في شكواهم، أن استيعاب المدينة تخطيطيًا كان 200 ألف نسمة وصل حاليا إلى 600 ألف نسمة ولم يكتمل بناء كل الأراضى، بالإضافة إلى تحويل الجراجات لفلل سكنية ثم إلى محلات تجارية، حولت المدينة من مكان هادئ سكنى لمكان تجارى عشوائى فوضوي.‬‬واختتموا: "تعدد جهات الولاية والمسئولية الإدارية للهضبة بين المحافظة والحى وجمعية تعمير صحراء هضبة الأهرام أدى لانتشار القمامة والكلاب الضالة، بالإضافة إلى الشوارع المكسرة بلا أسفلت أو تمهيد، وغياب هيئة النظافة والتجميل رغم مسئوليتها عن الهضبة رغم قانون منع سير التوكتوك بالمدن، فلا يطبق القانون بالهضبة والتوك توك منتشر بها بقيادة أطفال صغار بعمر الثامنة والتاسعة، كما أنهم يتحرشون بالبنات وخطف شنط السيدات والاحتكاك بالمارة والسيارات".