تفاصيل استقالة عضوات جمعية حقوقية لحزب العدالة والتنمية

استقالت عضوات جمعية حقوق المرأة التابعة لحزب العدالة والتنمية ببلدية أريتش، بمحافظة فان، بسبب «التصرفات المشينة» التي تعرضن لها من قبل رئيس البلدية نديم سغلام، وبعض من المسئولين التابعين له بالبلدية.وقالت صحيفة «يني تشاغ» التركية إن 18 عضوة بجمعية حقوق المرأة ببلدية أريتش التابعة لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، استقالتهن في مؤتمر صحفي عقد اليوم الجمعة.وأفادت المستقيلات أنهن لن يستطيعن تحمل الضغط والعنف النفسي الواقع عليهن من قبل رئيس البلدية سغلام، أكثر من ذلك، وأوضحن أنهن أجبرن على تقديم الاستقالت في ظل تلك الضغوط.وقالت العضوات المستقيلات في بيان «نحن بصفتنا رؤساء مجلس إدارة فرع أريتش لحقوق المرأة عن حزب العدالة والتنمية، فإننا نتقدم باستقالنا بإرادتنا الكاملة بسبب التصرفات المشينة والعنيفة والنفسية التي بدرت من رئيس المقاطعة، نديم سغلام، ورئيس معالجة المعلومات يونس شاهين.