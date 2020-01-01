156 إصابة جديدة بكورونا في السنغال

أفادت وزارة الصحة السنغالية، اليوم الجمعة، بتسجيل 156 حالة إصابة جديدة بفيروس "كوفيد 19"، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضي، وذلك بعد إجراء 1602 فحص وهي نسبة 9،74%.وأوضح بيان الوزارة، الذي نقلته الإذاعة السنغالية، تسجيل 4 وفيات بالفيروس وشفاء 121 مصابا، وبذلك يصل عدد الحالات المؤكدة حتى الآن إلى 9422 حالة ووصل عدد المتعافين إلى 6291 حالة شفاء.. بينما يبقى عدد المتوفين بالفيروس عند 182 حالة وفاة و2948 حالة نشطة تحت المراقبة الطبية.