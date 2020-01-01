«مستقبل وطن» ينافس على جميع المقاعد الفردية في انتخابات الشيوخ بـ22 محافظة

ينافس حزب مستقبل وطن في انتخابات مجلس الشيوخ القادمة، على المقاعد الفردية كافة في 22 محافظة، وهي "القاهرة، والدقهلية، وكفر الشيخ، والجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، والشرقية، وبورسعيد، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والسويس، والإسكندرية، والبحيرة، ومرسى مطروح".كما ينافس حزب مستقبل وطن، على بعض المقاعد الفردية في 4 محافظات وهي "القليوبية، والمنوفية، والغربية، وقنا"، كما أن هناك محافظة واحدة لم يترشح بها الحزب، وهي البحر الأحمر.ومن المقرر أن يكون تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ، الأحد والاثنين، 9 و10 أغسطس 2020، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وتُجرى الانتخابات للمصريين بالداخل، من التاسعة صباحا، الثلاثاء والأربعاء، 11 و12 أغسطس 2020، وتُعلن النتيجة العامة، الأربعاء 19 أغسطس، وتُجرى الإعادة للمصريين بالخارج، 6 و7 سبتمبر، وبالداخل، 8 و9 سبتمبر، وتُعلن النتائج النهائية في موعد أقصاه، الأربعاء 16 سبتمبر.