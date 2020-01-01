رئيس الوزراء البريطانى يصف معارضى اللقاحات بالمجانين

وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، النشطاء الذين يعارضون اللقاحات وحملات التطعيم في البلاد ضد الأوبئة والأمراض بشكل عام، بالمجانين.وقال رئيس الوزراء البريطاني - الذي أصيب في وقت سابق بفيروس كورونا- متحدثا إلى إحدى العاملات في مركز صحي زاره الجمعة، شرقي العاصمة لندن، "هناك أولئك الأشخاص الذين يعارضون اللقاحات، هذا جنون تام".وأتت تلك الزيارة خلال جولة نفذها "جونسون" في وسط شرق لندن للترويج لحملة تلقيح ضد الإنفلونزا قبل موسم الشتاء، مشجعا جميع البريطانيين إلى أخذ اللقاح لكي يتفادى البلد موجة جديدة بينما لا يزال يعاني من الفيروس المستجد.كما رجح جونسون تجاوز الجائحة التي أصابت معظم دول العالم- مخلفة أكثر من 15 مليون مصاب بكورونا- منتصف العام المقبل 2021.