أسقف سيدني يرقي شماس لرتبة إبيوذياكون فى أول قداس له

ترأس صباح اليوم الجمعة؛ الأنبا دانييل أسقف سيدني وتوابعها، القداس الإلهى بكنيسة القديس مار مينا والقديس الأنبا أنطونيوس بالساحل الذهبى جنوب برسبن عاصمة ولاية كوينزلاند الأسترالية، بمشاركة كاهن الكنيسة القس إبرام رزق والقمص موسى الأنطونى.وعقب صلاة الصلح تمم نيافته طقس ترقية الشماس بيتر بيلباو الأسترالي الأصل لرتبة إبيوذياكون.وأعدت الكنيسة احتفالًا بعد انتهاء القداس ترحيبًا بعودة الأسقف بعد غياب ٨ أشهر خارج أستراليا منذ نوفمبر الماضى لوجوده بالقاهرة، وذلك عقب انتهاء فترة العزل الصحى يوم أمس الخميس الذى فرضته الحكومة الأسترالية للعائدين من الخارج بأحد الفنادق.