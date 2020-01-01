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الجمعة 24 يوليه 2020 الموافق 03 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

القضاء الإداري بالإسكندرية يعيد مرشحي النور لانتخابات «الشيوخ»

الجمعة 24/يوليه/2020 - 04:52 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
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قررت محكمة القضاء الإدارى بمحافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة،إعادة مرشحان فردي مستقلين "حزب النور"، تم استبعادهما من كشوف انتخابات مجلس الشيوخ على النظام الفردي بالدائرة الرابعة بالإسكندرية، إلى ماراثون السباق الانتخابي بعد قبول طعونهما الانتخابية.

و قررت المحكمة قبول الطعون المقدمة من محمد محرم احمد، وطلعت مرزوق عبد العزيز فردي مستقلين "حزب النور"، شكلا وفى الموضوع بوقف القرار السلبي المتضمن استبعادهم من كشوف المرشحين مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وكانت اللجنة المشرفة على تلقي أوراق المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ بالاسكندرية، قررت استبعاد 6 متقدمين من بين 72 مرشحًا تقدموا لخوض الانتخابات، وذلك لعدم استيفاء المستندات المطلوبة ليصبح العدد المرشحين علي المقاعد الفردية بعد إعادة المرشحين إلى 68 مرشحًا، لخوض الانتخابات على 7 مقاعد فردية في دائرة محافظة الإسكندرية.

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