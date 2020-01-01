أستاذ علوم سياسية: مصر تواجه تحديات لم تشهدها من قبل (فيديو)

قال الدكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة السويس، إن الدولة والحكومة المصرية تقوم بخطى جيدة في طريق التنمية، مشددًا على أهمية التخطيط الاقتصادي.وأشار الدكتور جمال سلامة، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة المصرية الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن مصر طوال تاريخها تواجه الكثير من التحديات، مؤكدًا أن أقوى معركة هي بناء الإنسان والاقتصاد للتغلب على التحديات، مضيفًا: "نعيش تحديات خاصة الآن لم تشهدها مصر على مر العصور".وأكد على أهمية امتلاك مصر جيش وطني قوي، قائلا "استقلالية القرار الوطني المصري متحققة بالفعل، وهذا من ميراث ثورة 23 يوليو".