«حماية المستهلك» ينفذ 47 حملة بـ 12 محافظة في أسبوع (فيديو)

قال الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن هناك تنسيقا مع كافة أجهزة الدولة والأجهزة الرقابية لحماية المستهلك المصري، لافتا إلى أنه تم تنفيذ 47 حملة رقابية بـ 12 محافظة خلال أسبوع واحد فقط.وأشار الدكتور أحمد سمير فرج، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أنه تم رصد 74 مخالفة وتحرير محاضر ضد المخالفين، وشملت المخالفات مواد غير صالحة للاستخدام منها 38 طن مواد غذائية فاسدة.وأشار القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أنه تم رصد كميات كبيرة من قطع غيار السيارات مجهولة المصدر، موضحًا أن جهاز حماية المستهلك يستهدف كل فترة قطاع معين لرصد كافة المخالفات المتعلقة به على مستوى المحافظات، وذلك لرشد المواطن للمنتجات الأصلية من كل نوع.