إعلامي: ثورة يوليو ذكرى عظيمة تذكرنا بكفاح المصريين (فيديو)

قال الإعلامي محمد الشاذلي، مقدم برنامج "صباح الخير يا مصر"، إن ثورة 23 يوليو 1952 أطلق عليها "الثورة البيضاء"؛ نظرًا لأنها لم ترق فيها دماء، ولسمو أهدافها ورقي أسلوب إدارتها.وأضاف الإعلامي محمد الشاذلي، خلال حديثه بالبرنامج المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، أن ثورة يوليو كان من ضمن أهدافها القضاء على الاستعمار وأعوانه، مشيرًا إلى أنه ليس غريبًا أن تجد أعداء للوطن في الخارج في ظل بلد بحجم ثقل مصر تسير وفق خطط التعمير، وتجذب الاستثمارات مقارنة بدول انهارت وتم استعمارها.وأشار مقدم برنامج "صباح الخير يا مصر"، إلى أن الذكرى 68 لثورة 23 يوليو 1952 ستظل ذكرى عظيمة تذكرنا بكفاح شعب مصر من أجل الحصول على حريته.وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد ألقى كلمة أمس الخميس بمناسبة مرور 68 عامًا على ثورة 23 يوليو 1952.