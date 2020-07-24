الصين تغلق القنصلية الأمريكية في شينجدو

ردا على قرار إغلاق القنصلية الصينية في هيوستن الأمريكية، أصدرت بكين، اليوم الجمعة، قرارا بإغلاق قنصلية الولايات المتحدة في مدينة شينجدو الكبيرة بجنوب غرب الصين.وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان لها، "إن هذا القرار يشكل ردا شرعيا وضروريا على الإجراءات غير المنطقية للولايات المتحدة".ولم تذكر الخارجية الصينية مهلة لإغلاق الممثلية، بينما أمهلت الإدارة الأمريكية القنصلية الصينية في مدينة هيوستن 72 ساعة لرحيل الدبلوماسيين الصينيين، وفقا لوكالة فرانس برس.يذكر أن لدى الولايات المتحدة 5 قنصليات في مدن كانتون وشنجهاي وشينيانج وشينجدو ووها، وكذلك في هونج كونج، بجانب سفارتها فى بكين.وتغطي قنصلية شينجدو التي افتتحت في 1985، جنوب غرب الصين وخصوصا منطقة التيبت ذات الحكم الذاتي، ويعمل في هذه البعثة حسب موقعها الإلكتروني مئتا موظف، بينهم 150 موظفا محليا.