أسعار الذهب اليوم الجمعة 24-7-2020

يترقب المصرين أسعار الذهب اليوم الجمعة 24-7-2020، عن كثب منهم من يريد الشراء للأمان المالي ومنهم من يريد الشراء للزينة والجمال، فتأتي أسعار الذهب لترتفع بشكل يومي فيما يتقارب منذ الشهر الماضي بين ارتفاع مبالغ فيه إلى الهبوط لشبه معتدل بين الجماهير المصرية في شراءه أو بيعه.ويرجع ارتفاع أسعار الذهب في مصر بناءَ على أسعار الذهب عالميا فعندما تحدث أزمة على مستوى العالم تلجئ الدول العظمة في تأمينها من شراء كميات ماهولة من الذهب وليس تخزين المال فيرتبط ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق العالمية للأزمات التي يمر بها العالم أجمع وهي الآن تتمثل في انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).وأكدت مصر مؤخرًا أن أسعار الذهب في مصر واصلت كسر أرقامها القياسية، لترتفع في منتصف التعاملات بنحو 4 جنيهات بالجرام، في ظل ارتفاعها عالميا بنحو 19 دولارا، كما أن أسعار الذهب في مصر قد حققت ارتفاعا قدره 14 جنيها في بداية تعاملات اليوم، مع صعودها عالميا بنحو 30 دولارا للأوقية.عيار 24 سجل 963.40 جنيها مصريا.عيار 21 سجل 843 جنيها مصريا.عيار 18 سجل 722.50 جنيها مصريا.الجنية الذهب سجل 6744 ليرتفع بنحو 32 جنيها بالتعاملات الصباحية.السعر في البورصات العالمية: 1897 دولارًا.وعن تقارير تم نشرها مؤخرا عن مراكز بحثية لوكالة استثمارية دولية أن هناك رجال أعمال تم تجميد أموالهم شبه كاملة بالذهب بـ12 مليار دولار تقريبا، كما أن الصين بدأت في تأمين بلادها بشراء عدد مهول من الذهب، كما بعض الدول بدأت تنتهج نهج الصين في شراء الذهب بشكل كبيره مع بداية السنه وبعد انتشار فيروس كورونا المستجد بشكل خاص.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي ليحصد حتى الآن 634.689 روحًا، وإصابات تصل لـ15.6067441 مليون حالة، وتعافي 9.470.793 مليون، وتأتي تلك الأرقام هي أرقام لحظية حتى الآن.مع العلم أن مع زيادة إصابات وباء فيروس كورونا المستجد عالميا، يجعل الذهب الملاذ الأمن للدول حتى الآن.