مصطفى شوقى يستعد لطرح كليب أغنية «ضارب عليوى» (فيديو)

يستعد المطرب مصطفى شوقي لطرح أحدث أغنياته بعنوان "ضارب عليوي" على طريقة الفيديو كليب خلال الأيام المقبلة.وطرح المنتج نصر محروس البرومو الدعائي لكليب أغنية "ضارب عليوي"؛ استعدادا لطرحها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب خلال الفترة المقبلة.وتعاون مصطفى شوقي في أغنية "ضارب عليوي" مع كل من الشاعر الغنائي صابر كمال، والملحن بلال سرور، والموزع الموسيقي جلال الحمداوي، ومهندس الصوت هاني محروس، والأغنية من إنتاج شركة فري ميوزك للمنتج نصر محروس.وكان المطرب مصطفى شوقي قد حقق نجاحًا كبيرًا خلال الأشهر الماضية بأغنيتي "ملطشة القلوب" من كلمات صابر كمال، وألحان بلال سرور، وتوزيع رامي سمير، والكليب من إخراج نصر محروس، وأغنية "وحشتوني" من كلمات نصر محروس، وغناء وألحان مصطفى شوقي، وتوزيع رامي سمير.