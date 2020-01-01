تراجع ثقة المستهلكين في منطقة اليورو خلال الشهر الحالي

أظهرت بيانات المفوضية الأوروبية الصادرة، اليوم الخميس، تراجعا قليلا في ثقة المستهلكين في منطقة اليورو خلال يوليو الحالي، على خلاف توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون تحسن الثقة.وبحسب البيانات الأولية تراجع مؤشر ثقة المستهلكين خلال الشهر الحالي إلى سالب 15 نقطة، مقابل سالب 14.7 نقطة خلال يونيو الماضي.وكان المحللون يتوقعون تحسن المؤشر إلى سالب 12 نقطة خلال الشهر الحالي، بعد أزمة فيروس كورونا المستجد.