السودان يوقع على معاهدة حظر الأسلحة النووية

وقع عمر محمد أحمد صديق، المندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، على معاهدة حظر الأسلحة النووية.وقالت وكالة أنباء السودان "سونا"، في بيان اليوم، إن الاتفاق وقع بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، في حضور ديفيد نانوبولوس، رئيس شعبة المعاهدات بإدارة الشئون القانونية بالأمم المتحدة بالإنابة.وأشارت الوكالة إلى أن معاهدة حظر الأسلحة النووية (TPNW) هي أول اتفاقية دولية للإلزام القانوني بحظر الأسلحة النووية على نحو شامل؛ بهدف المضي نحو القضاء التام على هذه الأسلحة، حيث تم تمرير المعاهدة في يوليو ٢٠١٧م، وتحتاج هذه المعاهدة توقيع وتصديق ٥٠ دولة على الأقل حتى تُطبق.وصادقت ٤٠ دولة حتى الآن على المعاهدة، فيما وقعت عليها 82 دولة آخرهم السودان، وتمنع تطوير واختبار وإنتاج وتخزين وإقامة ونقل واستخدام والتهديد باستخدام الأسلحة النووية؛ بالإضافة إلى حظر المساعدة والتشجيع على هذه الأنشطة المحظورة.