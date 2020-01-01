خالد الجندي: تكبيرات العيد تزيل الغم والهم (فيديو)

وأكد الجندي أن أي شخص يكبر ويهلل يجب أن يبشر بالخير كالذي يأتي له هدية.











قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن التكبير في صلاة العيد هدية من الله لإزالة الغم والهم، لافتا إلى أن هناك حديثا عن النبي، صلى الله عليه وسلم، يقول فيه: «ما أهل مهل قط إلا بشر، ولا كبر مكبر قط إلا بشر»، ويعني الحديث رفع الصوت في التكبير.وحرص الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقون" المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، على ترديد تكبيرات العيد استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، والمقرر له يوم الجمعة 31 يوليو الجاري.