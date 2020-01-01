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الخميس 23 يوليه 2020 الموافق 02 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق يسجل 80 حالة وفاة و2361 إصابة جديدة بكورونا

الخميس 23/يوليه/2020 - 03:56 م
كورونا في العراق
كورونا في العراق
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الخميس، تسجيل 80 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 4122 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 2361 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 102 ألف و226.

ولفتت الوزارة إلى أن 2258 مصابا تماثلوا للشفاء ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 69 ألفا و405 حالات.

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