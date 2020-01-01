رئيس إسرائيل يدعو لتجنب حل الحكومة والانتخابات المبكرة

دعا رؤوفين ريفلين رئيس الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء، وبيني جانتس وزير الجيش ورئيس الوزراء البديل، بالكف عن الدعوة لانتخابات مبكرة.وأكد رئيس الاحتلال الإسرائيلي أن الضروري في الوقت الحالي هو التركيز على حل المشكلات الداخلية، ومواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.وقالت مصادر سياسية إسرائيلية، أمس الأربعاء، إن نتنياهو ينوي عدم تمرير الميزانية العامة الجديدة لإسرائيل، وأنه سيتخذ قرارا بحل الكنيست.وأكدت المصادر الإسرائيلية أنها تحدثت مع نتنياهو حول قرار عدم تمرير الميزانية، وأنه أبلغهم بنيته حل الكنيست والتوجه لانتخابات مبكرة في شهر نوفمبر المقبل، حسبما نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.