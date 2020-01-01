وزير المالية المجرى: الاقتصاد يتراجع أكثر من التوقعات السابقة بسبب كورونا

ذكر وزير المالية المجري ميهالي فارجا اليوم الخميس، أن الاقتصاد قد يتراجع بنسبة 5% العام الجاري مقارنة بنسبة 3% المتوقعة سابقًا فيما يتضح أن أُثر أزمة فيروس كورونا أعمق مما تم توقعه سابقًا، حسبما ذكرت خدمة "إم تي أي" الإخبارية.ونقلت الإذاعة الرسمية عن فارجا قوله إنه من المتوقع أيضًا أن يتجاوز العجز في الميزانية أحدث الأرقام المستهدفة بعدما بلغ العجز في النصف الأول من العام 4% من إجمالي الناتج المحلي بالفعل في النصف الأول.وقال وزير المالية إن إجمالي الناتج المحلي في المجر ربما يكون تراجعًا بنسبة 9.9% في الربع الثاني، حسبما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.