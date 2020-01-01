فرج عامر: كلمة السيسي بمناسبة «23 يوليو» طمأنت الجميع

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة الذكرى الـ 68 لثورة 23 يوليو عام 1952 تضمنت العديد من القضايا المهمة داخليا وخارجيا، مشيدا بما جاء فيها عن الجيش والشعب المصري.وأضاف عامر، في بيان اليوم، أن الرئيس السيسي طمأن الرأي العام المصري بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والحزبية والشعبية على مستقبل مصر وقدرتها على مواجهة جميع التحديات والمخاطر التي تواجهها داخليا وخارجيا، مؤكدا أن الرئيس كان واضحا وحاسما عندما أكد أن ضباط الجيش المصري الباسل على مر التاريخ حظوا بتأييد شعبي مكنهم من استرداد الدولة المصرية.واستطرد، أن من يقرأ التاريخ المصري يعرف ويعي جيدا أن هناك علاقة استراتيجية وأبدية تربط بين الجيش المصري الباسل والشعب المصري العظيم وهذا سر قدرة الدولة المصرية على سحق ومواجهة كل من يريدون النيل والمساس بالأمن القومي المصري وهذا أيضا هو سر بقاء الدولة المصرية.