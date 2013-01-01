وكيل «نقل النواب»: ثورتا 23 يوليو و30 يونيو «مسار واحد» نحو التنمية

قال النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والأمين العام لحزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، إن كلمة الرئيس بمناسبة الذكرى الـ68 لثورة 23 يوليو عام 1952 تضمن العديد من القضايا الداخلية والخارجية التي أكدت للرأي العام المصرى والعربي والإفريقي والعالمي، أن هذه الثورة العظيمة كان لها دورها الكبير في الحفاظ على الدولة المصرية.وأضاف زين الدين، في بيان اليوم، أن ثورة 23 يوليو عام 1952، وثورة 30 يونيو عام 2013، مسار واحد نحو تحقيق التنمية الشاملة والحقيقية والاتجاه نحو التنمية الصناعية والزراعية وتحقيق الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى والقضاء على الفساد وتحقيق العدالة الحقيقية.وتابع النائب، أن هاتين الثورتين العظيمتين أكدتا للعالم كله أن مصر ببسالة صقور وأبطال جيشها وعظمة شعبها ووطنية قياداتها قادرة على مواجهة التحديات والمخاطر والمؤامرات التي تواجهها داخليا وخارجيا على مر التاريخ.