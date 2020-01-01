نائب: كلمة السيسي بمناسبة ثورة يوليو «خارطة طريق»

وصف النائب حسين أبوجاد عضو مجلس النواب والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة احتفالات مصر بمناسبة مرور 68 عامًا على ثورة 23 يوليو، بأنها خارطة طريق واضحة العالم تؤكد قدرة مصر وجيشها البطل وشعبها العظيم على مواجهة جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات التى تحاك ضد مصر داخليًّا وخارجيًّا من قوى الشر والإرهاب والظلام.وقال "أبوجاد"، فى بيان له أصدره اليوم، أن الرئيس السيسى كان واضحًا وحاسمًا كعادته دائمًا، عندما أكد أن ما يدور حولنا أمور بالغة الخطورة تتطلب أن يكون المصريون جميعًا على قلب رجل واحد، مؤكدًا أنه يجب علينا جميعًا أن نعى هذه الأمور جيدًا.وناشد النائب حسين أبوجاد الشعب المصرى العظيم داخل مصر وخارجها، بالوقوف صفًّا واحدًا خلف القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى وخلف قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة والوطنية وجميع مؤسسات الدولة المصرية، لمواجهة كل من يحاول المساس بأمن واستقرار الدولة المصرية، مؤكدًا أن المصريين هم خط الدفاع الأول عن أمن واستقرار مصر وهذا ما أكده التاريخ للعالم كله.