رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 23 يوليه 2020 الموافق 02 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائب: كلمة السيسي بمناسبة ثورة يوليو «خارطة طريق»

الخميس 23/يوليه/2020 - 12:42 م
حسين أبو جاد
حسين أبو جاد
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
وصف النائب حسين أبوجاد عضو مجلس النواب والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة احتفالات مصر بمناسبة مرور 68 عامًا على ثورة 23 يوليو، بأنها خارطة طريق واضحة العالم تؤكد قدرة مصر وجيشها البطل وشعبها العظيم على مواجهة جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات التى تحاك ضد مصر داخليًّا وخارجيًّا من قوى الشر والإرهاب والظلام.

وقال "أبوجاد"، فى بيان له أصدره اليوم، أن الرئيس السيسى كان واضحًا وحاسمًا كعادته دائمًا، عندما أكد أن ما يدور حولنا أمور بالغة الخطورة تتطلب أن يكون المصريون جميعًا على قلب رجل واحد، مؤكدًا أنه يجب علينا جميعًا أن نعى هذه الأمور جيدًا.

وناشد النائب حسين أبوجاد الشعب المصرى العظيم داخل مصر وخارجها، بالوقوف صفًّا واحدًا خلف القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى وخلف قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة والوطنية وجميع مؤسسات الدولة المصرية، لمواجهة كل من يحاول المساس بأمن واستقرار الدولة المصرية، مؤكدًا أن المصريين هم خط الدفاع الأول عن أمن واستقرار مصر وهذا ما أكده التاريخ للعالم كله.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قصة أسوأ فيلم لـ فؤاد المهندس.. «عُرض فى السينمات يومًا واحدًا فقط»

يتزعهما «توكل وزوبع».. «الداخلية» تسقط خلية إخوانية لـ«فبركة الفيديوهات»

هكذا اختطف يحيى الفخراني دورًا من عبد الحليم حافظ.. «قرار خطير للعندليب»

غرق 4 بـ«شاطئ الصفا» في الإسكندرية.. وانتشال جثمانين

الصور

image description

«فركش».. «كابوس الثانوية» ينتهى بالأحضان والورود

image description

حمو بيكا يغزو السوشيال ميديا بـ«باتون باليه بالسمسم هات» (فيديو)

image description

جلسة مجلس النواب بحضور وزيرة الصحة

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

الأكثر قراءة

غواص: جثمان «شاطئ النخيل» بدون رأس أو أطراف

يتزعهما «توكل وزوبع».. «الداخلية» تسقط خلية إخوانية لـ«فبركة الفيديوهات»

غرق 4 بـ«شاطئ الصفا» في الإسكندرية.. وانتشال جثمانين

هل سمحت الحكومة بإقامة صلاة عيد الأضحى فى المساجد؟

إنفوجراف

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

أيام زمان

من الوثائق السرية البريطانية.. حين فكر الأمير محمد على فى قيادة انقلاب ضد ثورة يوليو

هكذا اختطف يحيى الفخراني دورًا من عبد الحليم حافظ.. «قرار خطير للعندليب»

الوجه الآخر لـ هياتم.. متهمة بجر شَكَل زملائها وسجلت نفسها «آنسة» بعد 3 زيجات

قصة أسوأ فيلم لـ فؤاد المهندس.. «عُرض فى السينمات يومًا واحدًا فقط»

نجم الساعة

هكذا اختطف يحيى الفخراني دورًا من عبد الحليم حافظ.. «قرار خطير للعندليب»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

تراجع «مقلق» لأسماك القرش في 8 دول

اكتشاف قبور أثرية تتجاوز 2200 سنة فى الصين

تأثير الموجات الصوتية في خفض الكوليسترول

5 علامات رئيسية تشير إلى مشكلات في القلب

مقالات الرأي
ماجد حبته
لماذا يكره الإخوان ثورة يوليو؟
مؤمن المحمدي
اسم مصر
صفوت البياضي
مصابو «كورونا» عالميًا.. اللهم اشف وارحم
أحمد بهاء الدين شعبان
قانون قيصر «2»
المزيد

الثقافة

دار الكتب تبث وثائق نادرة وأمسيات مسجلة احتفالًا بثورة يوليو

«الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية».. مؤتمر لـ«إيسيسكو» الثلاثاء

حكايات المستشار حسن النشار كاتم أسرار جمال عبد الناصر

نسمة عبد العزيز تقدم أحدث حفلاتها بدار الأوبرا.. السبت