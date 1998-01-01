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الخميس 23 يوليه 2020 الموافق 02 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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هنادى مهنى تستعيد ذكريات عيد ميلادها الأول (صورة)

الخميس 23/يوليه/2020 - 12:41 م
الفنانة هنادى مهنى
الفنانة هنادى مهنى
هدير شعراوي
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نشرت الفنانة هنادى مهنى عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" خبرًا قديمًا كُتب عنها في جريدة الصباح عام 1998، وكان عمرها عامًا واحدًا فقط وذلك احتفالًا بعيد ميلادها الأول.

وظهرت هنادي في صورة الخبر مع والدها الموسيقار هاني مهنى ووالدتها الفرنسية "بيتي" وهم يحتفلون بأول عيد ميلاد لها.

وعلقت هنادى مهنى على صورة الخبر قائلة:"morning newspaper 1998" جريدة الصباح عام ١٩٩٨".

وكان الخبر بعنوان "هاني مهنا احتفل بعيد الميلاد الأول لابنته هنادي، حيث إن الموسيقار هاني مهنى احتفل مع أسرته بعيد ميلاد هنادي الأول وذلك في أجواء من الحب وتجمع العائلة عام ١٩٩٨".

وفي سياق آخر خاضت الفنانة هنادي مهنى السباق الرمضاني بمسلسل "الفتوة" وهو من بطولة النجم ياسر جلال، وشارك فيه العديد من النجوم وهم مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وإنعام سالوسة وموسيقي تصويرية شادي مؤنس.
الفنانة هنادى مهنى
الفنانة هنادى مهنى

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