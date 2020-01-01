لما يتبقى من «داعش» سوى ظله.. التحالف الدولي يخفض مهامه في العراق

أعلن التحالف الدولي، اليوم الخميس، عن تقليل مهامه في سوريا والعراق، مشيرًا إلى أنه لم يعد يخشى عودة تنظيم "داعش" مرة أخرى، واصفًا بقايا التنظيم بأنها ليست سوى ظل لما كان عليه في السابق.وقال الجنرال الأمريكي كينيث إيكمان، من بغداد خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو، إن التحالف كان يستهدف التنظيم الارهابي، مؤكدًا أن الأمر أصبح بعيدا عن تلك المهمة، لأن التنظيم فقد سيطرته في البلاد.وشدد الجنرال على أن "داعش" يجد "صعوبة في العثور على ملجأ حتى في المناطق الريفية، وقادته وأمواله ولوجستياته ووسائل إعلامه ليست سوى ظل لما كان عليه في السابق.وأضاف، أن "إحدى علامات النجاح هي قدرة التنظيم على السيطرة على أراض"، مشيرًا إلى أنه "عندما نصل إلى مرحلة لا يكون فيها سوى تمرد صغير يختبئ في مناطق ريفية، في كهوف وجبال، نكون قد نجحنا بشكل عام".