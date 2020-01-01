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الخميس 23 يوليه 2020 الموافق 02 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

330 إصابة جديدة بكورونا فى بلغاريا

الخميس 23/يوليه/2020 - 09:22 ص
كورونا
كورونا
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أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا عن تسجيل 330 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 9 آلاف و584 مصابًا.

وذكرت الوزارة- في بيان نقلته وكالة أنباء صوفيا البلغارية على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس- أن عدد الحالات النشطة في البلاد ارتفعت بمقدار 24 حالة في الـ24 ساعة الماضية، بينما بلغ العدد الإجمالي لتلك الحالات في البلاد 4 آلاف و620.

وأضاف البيان أن عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس ارتفعت خلال الـ24 ساعة بمقدار 8 حالات ليبلغ إجمالي الوفيات حتى الآن 321 حالة.

أما عن المتعافين، فقد ارتفع عددهم على مدار أمس بمقدار 122 حالة، ليبلغ إجمالي من تماثلوا للشفاء في البلاد 4643 حالة، فيما يتواجد 24 مريضًا بالفيروس في وحدات العناية المركزة بمختلف مستشفيات البلاد لتلقي العلاج اللازم.

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