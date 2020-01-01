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الخميس 23 يوليه 2020 الموافق 02 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

تويتر تغيّر روايتها: القراصنة اخترقوا الرسائل

الخميس 23/يوليه/2020 - 09:20 ص
تويتر
تويتر
وكالات
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أعلنت شركة "تويتر" أن المتسللين الذين اخترقوا أنظمتها الأسبوع الماضي، اطلعوا على الأرجح على الرسائل المباشرة في 36 حسابا، منها حساب مسئول منتخب في هولندا.

وقالت الشركة، الأربعاء، في تغريدات من حساب دعم خاص بها، وفي منشور تم تحديثه على مدونة، إنه ليس لديها ما يشير إلى اطلاع المتسللين على رسائل أي مسئولين منتخبين آخرين.

وكانت "تويتر" قد أعلنت أن متسللين استولوا على 45 حسابا، من بينها حسابات شخصيات مشهورة مثل إيلون ماسك وبيل جيتس ونائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.

لكنها قالت في أعقاب الاختراق الأمني إنها لم تجد دليلا على تمكن القراصنة من الولوج إلى رسائل الحسابات التي سيطروا عليها.

ورفضت الشركة الرد على سؤال من "رويترز"، عما إذا كان من بين الستة والثلاثين حسابا التي اطلع المتسللون على رسائلها أي حسابات رسمية من تلك التي تحمل علامة تؤكد صحة نسبها لأصحابها، من المشاهير والمسئولين وبعض الإعلاميين.

وبوجه عام، فإن كل من يتمكن من نشر تغريدات من حساب ما يكون بمقدوره أيضا قراءة الرسائل غير المحذوفة السابق إرسالها أو تلقيها.

وكانت "تويتر" قد قالت في وقت سابق إن المتسللين حمّلوا قدرا هائلا من البيانات من 8 حسابات، ليس من بينها أي حسابات رسمية.

وقالت متحدثة باسم الشركة إن أداة التحميل لا تتيح الوصول إلى الرسائل على "تويتر".

وبالنسبة للحسابات التي أمكن اختراقها، قالت الشركة إنه كان بمقدور المتسللين الاطلاع على أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني، لكن دون الوصول لكلمات السر السابقة.

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