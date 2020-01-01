استمرار تظاهرات الإسرائيليين ضد نتنياهو.. واشتباكات عنيفة مع الشرطة

وقعت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين الإسرائيليين وعناصر شرطة الاحتلال، مساء الأربعاء، خلال الاحتجاج ضد فساد الحكومة، واعتقال أشخاص من المتظاهرين بدعوى إثارة الشغب، في عدة شوارع داخل مدينة القدس المحتلة.وتظاهر آلاف الإسرائيليين، اليوم الأربعاء، ضد فساد حكومتهم، وفشلها في إدارة أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، والأزمة الاقتصادية التي ترتبت عليه، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.ونظم الإسرائيليون الاحتجاجات أمام منزل بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، مطالبين باستقالته، ومن ثم توجهوا إلى مقر الكنيست بمدينة القدس المحتلة، وقطعوا الطرق المؤدية إليه.وأعلن جهاز الشرطة الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، اعتقال 34 متظاهرًا بعد اندلاع مواجهات عنيفة مع عناصر الشرطة، إذ ألقى المحتجون زجاجات وحجارة ضد تمركزات الشرطة.وينظم الإسرائيليين تظاهرات ضد نتنياهو، منذ نحو عشرة أيام، بسبب فشل حكومته في التعامل مع الأزمات الاقتصادية ومنع تفشي كورونا.