أستاذ هندسة طرق يكشف تفاصيل إنشاء 21 محورًا للربط بين شرق النيل وغربه

قال الدكتور عماد الدين نبيل، أستاذ هندسة الطرق والكباري، إن مصر بها 38 محورًا على طول نهر النيل، وجار التخطيط الآن لإعداد 21 محورًا للربط بين شرق النيل وغربه، لافتَا إلى أن هذه المحاور ليست كباري، ولكنها محاور تنموية بشكل متكامل، تعمل على انتقال كامل للأنشطة من الوادي الضيق إلى أماكن أخرى.وأضاف "نبيل"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أن المسافات بين المحاور انخفضت لمسافة تصل لـ20 كيلو في بعض الأحوال، وهذا من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على جذب الاستثمار.وأوضح أن محور روض الفرج يربط بين شرق النيل وغربه، وهو موازٍ لمحور 26 يوليو، وهذا خفف الضغط على محاور القاهرة بنسبة تصل لـ40%.وبحث الرئيس عبدالفتاح السيسي، جهود ربط محاور وطرق العاصمة الإدارية الجديدة بجميع أحياء وقطاعات القاهرة الكبرى، لا سيما من خلال المشروعات الحديثة لمختلف وسائل النقل الجماعي الجاري إنشاؤها، إلى جانب عرض خطة النقل الجماعي ووسائل النقل داخل العاصمة الإدارية ذاتها، والموقف التنفيذي للمحطة المركزية للحافلات والتوزيع الجغرافي للمحطات داخل نطاق العاصمة.جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، أمس الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والتنمية المحلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ورئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.