الصحة العالمية: مصر من الدول المشاركة في تجارب الأدوية على كورونا

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنطقة الصحة العالمية بشرق المتوسط، إن المنظمة تنسق مع جميع الدول، ومصر من ضمن الدول المشاركة في تجارب الأدوية على فيروس كورونا.وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مع الإعلامية سارة حازم، مساء الأربعاء، أن عدد إصابات فيروس كورونا المستجد حول العالم تخطت 15 مليون إصابة، موضحًا أن عدد المتعافين من الفيروس تجاوز المليون حالة.كما أشار إلى أن منظمة الصحة العالمية تقوم بإعطاء الرأي والمشورة، لافتًا إلى أن الكثير من الدراسات كانت متضاربة، حيث أن بعض الدراسات شددت على ضرورة ارتداء الكمامة والبعض الآخر أكد بأن ارتداء الكمامة ليس مجديًا والمنظمة لم توجه بشكل صريح ارتداء الكمامة.وأوضح "المنظرى"، أن المراكز البحثية قامت بإجراء أبحاث، وبعدها رأت المنظمة ضرورة ارتداء الكمامة، لافتًا إلى أن هناك تصريحات ملفقة للمنظمة وكان يتم تصحيحها، كما أن بعض المعلومات المغلوطة تنسب للمنظمة على وسائل التواصل الاجتماعي.