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الأربعاء 22 يوليه 2020 الموافق 01 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«حماة الوطن» يجتمع مع أمناء المحافظات لوضع أسس إدارة الانتخابات

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 06:02 م
حماة الوطن
حماة الوطن
إسلام نصير
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عقد اللواء محمد على بلال، أمين عام حزب حماة الوطن، مؤتمرًا تنسيقيًا الأربعاء، مع أمناء الحزب في المحافظات؛ لوضع الأسس والخطوات اللازمة لإدارة انتخابات غرفتي الشيوخ والنواب.

حضر اللقاء اللواء فؤاد عرفة، النائب الأول لرئيس الحزب وعدد من نواب حزب حماة الوطن؛ لمناقشة استعدادات الحزب الأخيرة قبل بدء الماراثون الانتخابي، المزمع إجراؤها في أغسطس المقبل وكذا دعم مرشحين الحزب وآليات الدعاية الانتخابية.

تجدر الإشارة أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت محظورات الدعاية، ويستمر ذلك حتى يوم 8 أغسطس حيث تبدأ فترة الصمت الانتخابي والذي تحظر فيه الدعاية على أن تتم عملية الاقتراع في الخارج على يومي 9 و10 أغسطس، فيما يتم التصويت في الداخل يومي 11 و12 أغسطس، وتكون جولة الإعادة يومي 6 و7 سبتمبر المقبل، للمصريين بالخارج وفي الداخل 8 و9 سبتمبر على أن يكون موعد الإعلان النهائي للانتخابات ونشرها في موعد أقصاه 16 سبتمبر.

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