خبير: بالتكاتف سينتصر المجتمع الدولي على الإرهاب (فيديو)

قال اللواء رضا يعقوب، خبير مكافحة الإرهاب الدولي، إن مصر مازالت تواجه الإرهاب، لافتًا إلى أن هناك منظمات خفية كثيرة فى جميع أنحاء العالم تمول الإرهاب، منوهًا أن تقرير وزارة الخارجية يوثق جهود الدولة ومؤسساتها الوطنية فى مجال مكافحة الإرهاب.وأضاف "يعقوب" فى مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز" أن هناك دول تمول الإرهابيين سواء بالمادة أو بالتمويل العسكرى، مشيرًا إلى أنه يجب أن يشعر الإنسان بمسئوليته تجاه بلده ووطنه وأن يواجه الإرهاب فى كل مكان.وأشار إلى أن هناك إمكانية لمواجهة المجتمع الدولي لخطر الإرهاب من خلال التكاتف، منوهًا أنه يجب التعاون إعلاميًا وعسكريًا لمكافحة الإرهاب.