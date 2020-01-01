ارتفاع أسعار الذهب بالسوق المحلية خلال تعاملات اليوم

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مدعومة بارتفاعه في الأسواق العالمية، والتي اقتربت فيها لأعلى مستوياتها في نحو تسعة أعوام، وسط مخاوف من تأزم العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى توقعات بطرح مزيد من حزم التحفيز النقدي لدعم الاقتصادات بعد أزمة كورونا مما يعزز من جاذبية الذهب كملاذ للتحوط من التضخم.وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف، في تصريحات له اليوم، إن أسعار الذهب زادت بنحو 12 جنيهًا ليسجل عيار 24 نحو 944 جنيهًا، وسجل عيار 21 نحو 826 جنيهًا، مسجلًا مستوى قياس جديد وعيار 18 نحو 708 جنيهات، وبلغ سعر جنيه الذهب نحو 6608 جنيهات، وعالميًّا بلغ سعر أوقية الذهب 1857 دولارًا.