إطلاق نار في جنازة يسفر عن إصابة 14 في شيكاغو (فيديو)

عرضت فضائية "يورو نيوز"، فيديو يكشف تفاصيل إطلاق نار في جنازة يسفر عن إصابة 14 جريحًا في شيكاغو.وأشار التقرير، إلى إصابة 14 شخصًا بجروح في تبادل لإطلاق النار، وقع خلال جنازة في شيكاغو، بحسب ما أعلنت شرطة المدينة، وبدأت سيارة بإطلاق النار على المشاركين في جنازة، فما كان من هؤلاء إلا أن ردّوا بإطلاق النار باتّجاه السيارة، ولكن نجح من فيها بالفرار.يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية قد شهدت مؤخرا أحداث مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد، اختناقًا تحت ركبة شرطي أبيض في مينيابوليس في 25 مايو الماضي، وما أعقبه من احتجاجات واسعة مندّدة بالعنصرية وعنف الشرطة.