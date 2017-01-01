البرازيل تسمح لشركات ألمانية وأمريكية باختبار لقاح لكورونا

وافقت هيئة تنظيم شئون الصحة البرازيلية (أنفيزا) على اختبار لقاح لفيروس كورونا من قبل شركاتألمانية وأمريكية، وفقا لإعلان في جريدة رسمية برازيلية.وسمحت الهيئة البرازيلية لشركة "بيونتيك" للتكنولوجيا الحيوية ومقرها ماينز، وشركة "فايزر" الأمريكية المصنعة للأدوية، بإجراء اختبارات لقاح لمكافحة (كوفيد-19) في البرازيل.وتعد البرازيل، التي بها ثاني أكبر عدد من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في العالم، ساحة للاختبارات، حيث تجرى مشروعات تطعيم تابعة لجامعة أكسفورد، مع أسترازينكا لابس، وسينوفاك الصينية أيضا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.