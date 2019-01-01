سفراء الغربة: 869 مصريًا في مهمة علمية و64% إجازات دراسية

تحظى البعثات والمنح الدراسية لدى الدولة باهتمامًا متزايدًا من أجل تأهيل ورفع كفاءة الكوادر البشرية، ما انعكس على ارتفاع عدد الموفدين للخارج فى مهام علمية إلى 869 شخص خلال 2019، موزعين بين بعثات خارجية ومهمّات علمية وإجازات دراسية أو بعثات إشراف مشترك وغيرها.ووفقًا لإحصائية حديثة أصدرها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن النسبة الأكبر من الموفدين للخارج كانت من الحاصلين على إجازات دراسية بـ 64.6% من إجمالي الموفدين، بعدد 561 موفد، يليها الموفدين في مهمّات علمية بنسبة 12% بعدد 104 موفد، ثم الموفدين بالمبادرة المصرية اليابانية للتعليم بنسبة 9% بعدد 78 موفد.بينما تذيل القائمة، الموفدون ببرنامج بعثات "نيوتن - مشرفة" بنسبة 1.5% وعددهم 13 موفد، وصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية بنسبة 3.5% بعدد 30 موفد، وبعثات خارجية بنسبة 4.7% بعدد 41 موفد.