ولي عهد أبوظبي يطمئن على صحة خادم الحرمين

تلقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتي، اطمأن فيه على صحة الملك سلمان.من جانبه، أعرب الملك سلمان عن شكره لولي عهد أبوظبي على مشاعره الأخوية الصادقة، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".وأكدت مصادر سعودية مطلعة، في وقت سابق اليوم أن الملك سلمان بن عبد العزيز يتمتع بصحة مستقرة، ولا يوجد ما يدعو للقلق، مشددة على أنه بخير.وأعلن الديوان الملكي السعودي في وقت سابق عن دخول الملك سلمان إلى إحدى المستشفيات بالرياض؛ لإجراء فحوص طبية اعتيادية لمعاناته من التهاب في المرارة.