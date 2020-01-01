مصرع وإصابة 3 مواطنين في حادث تصادم بالقطامية (صور)

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي أعلى طريق للقادم من القطامية اتجاه 15 مايو.كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا من المواطنين بوقوع حادث مرورى بطريق القطامية الصحراوى، وانتقل رجال المرور إلى المكان، وأخطرت الجهات المختصة، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.