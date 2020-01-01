التشيك ترحب باتفاق قادة الاتحاد الأوروبي لخطة التعافي الاقتصادي

رحب رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش، بالاتفاق الذي توصل إليه قادة الاتحاد الأوروبي بشأن خطة إنعاش الاقتصادات التي تضررت من جائحة كورونا، وذلك بعد قمة ماراثونية استمرت عدة أيام في بروكسل.وذكر (راديو براغ الدولي)، اليوم الثلاثاء، أنه بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه، ستحصل جمهورية التشيك على 7ر35 مليار يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي خلال السنوات السبع القادمة، وستكون قادرة على اقتراض 4ر15 مليار يورو أخرى بشروط مواتية.ويبلغ حجم خطة الإنعاش 750 مليار يورو في صورة منح وقروض، لمواجهة الركود الذي نجم عن الجائحة.