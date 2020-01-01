بـ750 مليار يورو.. الاتحاد الأوروبي يتفق على حزمة التعافي من كورونا

توصل قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إلى اتفاق بشأن حزمة لتعافي اقتصاد التكتل الذي يضم 27 دولة من آثار جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك في ختام قمة ماراثونية استمرت 5 أيام في بروكسل.وأفاد مسؤولون، وفقا لقناة سكاي نيوز الفضائية، اليوم الثلاثاء، بأن حجم الحزمة 750 مليار يورو في صورة منح وقروض، لمواجهة الركود الذي نجم عن الجائحة.من جهته، رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم بإقرار الخطة التاريخية، واصفا ما جرى في تغريدة على "تويتر" بأنه "يوم تاريخي لأوروبا".وعبر ماكرون بالكلمات الثلاث عن سعادته بانتهاء المعركة الشرسة التي دارت بين بلاده وألمانيا من جهة، والدول "المقتصدة" من جهة أخرى.وتكلل الخلاف بإقرار الخطة التي سيتم تمويلها للمرة الأولى في تاريخ الاتحاد بواسطة قرض جماعي، تضاف إليها ميزانية طويلة الأمد للتكتل 2021-2027 بقيمة 1074 مليار يورو.وبفضل هذه الأنباء، ارتفع اليورو لأعلى مستوى في 4 أشهر أمام الدولار، ليسجل 1.1470.