رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بـ750 مليار يورو.. الاتحاد الأوروبي يتفق على حزمة التعافي من كورونا

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 08:13 ص
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
أ ش أ
طباعة
توصل قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إلى اتفاق بشأن حزمة لتعافي اقتصاد التكتل الذي يضم 27 دولة من آثار جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك في ختام قمة ماراثونية استمرت 5 أيام في بروكسل.

وأفاد مسؤولون، وفقا لقناة سكاي نيوز الفضائية، اليوم الثلاثاء، بأن حجم الحزمة 750 مليار يورو في صورة منح وقروض، لمواجهة الركود الذي نجم عن الجائحة.

من جهته، رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم بإقرار الخطة التاريخية، واصفا ما جرى في تغريدة على "تويتر" بأنه "يوم تاريخي لأوروبا".

وعبر ماكرون بالكلمات الثلاث عن سعادته بانتهاء المعركة الشرسة التي دارت بين بلاده وألمانيا من جهة، والدول "المقتصدة" من جهة أخرى.

وتكلل الخلاف بإقرار الخطة التي سيتم تمويلها للمرة الأولى في تاريخ الاتحاد بواسطة قرض جماعي، تضاف إليها ميزانية طويلة الأمد للتكتل 2021-2027 بقيمة 1074 مليار يورو.

وبفضل هذه الأنباء، ارتفع اليورو لأعلى مستوى في 4 أشهر أمام الدولار، ليسجل 1.1470.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البرلمان: مصر قادرة على الدفاع عن نفسها وأشقائها ضد أي خطر

الأرصاد تعلن موعد الموجة الحارة الجديدة (فيديو)

السعودية: تعذر رؤية هلال ذي الحجة.. و31 يوليو عيد الأضحى

حقيقة هدم مقابر «جبانة المماليك» الأثرية بالقاهرة

الصور

image description

جلسة مجلس النواب بحضور وزيرة الصحة

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

الأكثر قراءة

بريطانيا تعلن عن اتفاق لإنتاج 190 مليون جرعة ضد كورونا

حقيقة هدم مقابر «جبانة المماليك» الأثرية بالقاهرة

الأرصاد تعلن موعد الموجة الحارة الجديدة (فيديو)

صلاة الغائب على نور كلش غريق بلطيم غدا

إنفوجراف

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

image description

«بعد حكم حبسه».. محمد رمضان والطيار المفصول فى المحكمة (إنفوجراف)

image description

5 حالات لإيقاف قرار التمكين من مسكن الحضانة (إنفوجراف)

أيام زمان

"الأطباء قالوا :" معجزة طبية".. تفاصيل أسوأ 100 ساعة عاشتها أم كلثوم

بعد أن أصيبت بالشلل.. فنانة شهيرة كان طلاقها من زوجها بأمر الطبيب

نهزم الأتراك على مر التاريخ.. هكذا دمر إبراهيم باشا العثمانيين ووصل حتى الأناضول

هل هاني شاكر مغرور؟.. لهذه الأسباب.. اتهموه بالغرور في شبابه

نجم الساعة

نهزم الأتراك على مر التاريخ.. هكذا دمر إبراهيم باشا العثمانيين ووصل حتى الأناضول

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

5 كويكبات في طريقها إلى الأرض

مرضى «كوفيد-19» يواجهون إرهاقا طويل الأمد بعد التعافي

علماء يحذرون من خطر انقراض الدببة القطبية

رسميًا.. موعد أول أيام عيد الأضحى 2020 فى مصر

مقالات الرأي
ماجد حبته
الخارجية.. والسفالة ألمانية
نرمين يسر
365 Days.. رهينة السعادة
د. منى حلمى
المتربصون بأقوالنا وأفعالنا وكتاباتنا هم جنود الدولة الدينية
مؤمن المحمدي
نادية لطفى
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة تشهد عرضًا للسيرك القومى

«الشرقية للإنشاد الدينى» تتألق على مسرح قصر ثقافة الزقازيق

إقليم شرق الدلتا يكرم الفائزين بمسابقة مبدعى المستقبل

الأنفوشى للموسيقى العربية تتألق فى قصر ثقافة مطروح