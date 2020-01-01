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الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابة ثالث وزير برازيلى بكورونا

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 05:59 ص
كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل
وكالات
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أعلن وزير المواطنة في الحكومة البرازيلية أونيكس لورينزوني إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال لورينزوني، حسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس": "بدأت أشعر ببعض الأعراض يوم الخميس.. ويوم الجمعة قمت بإجراء فحص.. واليوم أظهرت النتائج إصابتي بمرض كوفيد ـ 19".

ويعد لورينزوني ثالث وزير في الحكومة البرازيلية يصاب بعدوى فيروس كورونا، وذلك بعد إصابة الجنرال العسكري أوجستو هيلينو، وزير أمن المؤسسات، ووزير الطاقة بينتو البوكيرك.

وكان الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو أعلن إصابته بفيروس كورونا منذ أسبوعين.

والبرازيل ثاني أكثر بلدان العالم تضررًا من الفيروس، حيث تجاوزت حصيلة الإصابات بالوباء حاجز المليوني حالة إصابة في الأسبوع الماضي.

وبحسب أرقام وزارة الصحة صباح الثلاثاء، أن البلاد سجلت حاليا أكثر من 80 ألف حالة وفاة على صلة بمرض كوفيد ـ 19.

ويصل الإجمالي حاليا إلى 80 ألفا و120، ومع ذلك ربما تكون معدلات الإصابة والوفاة أعلى كثيرا بسبب نقص الاختبارات.

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