«الأرصاد»: طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة
الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 08:04 ص
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة رطب نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، لطيف ليلًا على القاهرة والوجه البحري.
كما تشهد السواحل الشمالية طقسًا معتدلًا نهارًا، والرياح معتدلة، لطيف ليلًا، فيما يسود شمال وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارًا، والرياح معتدلة، معتدل ليلًا.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما البحر الأحمر تكون حالته مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.
وبالنسبة لحالة الرياح يكون هناك نشاط رياح على مناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 34 24
الإسكندرية 30 24
وادي النطرون 34 24
طنطا 34 24
شبين الكوم 33 23
دمنهور 33 23
بلطيم 30 24
مطروح 28 21
السلوم 30 20
سيوة 35 22
بورسعيد 31 24
دمياط 31 24
الزقازيق 34 24
المنصورة 33 23
الإسماعيلية 36 22
السويس 35 22
العريش 32 23
رفح 31 22
رأس سدر 31 25
نخل 34 20
نويبع 38 29
طابا 37 28
كاترين 35 20
الطور 35 25
شرم الشيخ 40 30
الغردقة 40 28
مرسى علم 38 29
الفيوم 35 24
بني سويف 36 24
المنيا 37 24
أسيوط 39 24
سوهاج 40 25
قنا 42 26
الأقصر 42 28
أسوان 43 28
إدفو 44 28
أبو سمبل 42 26
الوادي الجديد 40 25
شلاتين 39 28
أبو رماد 38 28
حلايب 37 30
رأس حدربة 37 30
كما تشهد السواحل الشمالية طقسًا معتدلًا نهارًا، والرياح معتدلة، لطيف ليلًا، فيما يسود شمال وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارًا، والرياح معتدلة، معتدل ليلًا.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما البحر الأحمر تكون حالته مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.
وبالنسبة لحالة الرياح يكون هناك نشاط رياح على مناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 34 24
الإسكندرية 30 24
وادي النطرون 34 24
طنطا 34 24
شبين الكوم 33 23
دمنهور 33 23
بلطيم 30 24
مطروح 28 21
السلوم 30 20
سيوة 35 22
بورسعيد 31 24
دمياط 31 24
الزقازيق 34 24
المنصورة 33 23
الإسماعيلية 36 22
السويس 35 22
العريش 32 23
رفح 31 22
رأس سدر 31 25
نخل 34 20
نويبع 38 29
طابا 37 28
كاترين 35 20
الطور 35 25
شرم الشيخ 40 30
الغردقة 40 28
مرسى علم 38 29
الفيوم 35 24
بني سويف 36 24
المنيا 37 24
أسيوط 39 24
سوهاج 40 25
قنا 42 26
الأقصر 42 28
أسوان 43 28
إدفو 44 28
أبو سمبل 42 26
الوادي الجديد 40 25
شلاتين 39 28
أبو رماد 38 28
حلايب 37 30
رأس حدربة 37 30