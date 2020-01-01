«الأرصاد»: طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة رطب نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، لطيف ليلًا على القاهرة والوجه البحري.كما تشهد السواحل الشمالية طقسًا معتدلًا نهارًا، والرياح معتدلة، لطيف ليلًا، فيما يسود شمال وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارًا، والرياح معتدلة، معتدل ليلًا.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما البحر الأحمر تكون حالته مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.وبالنسبة لحالة الرياح يكون هناك نشاط رياح على مناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 34 24الإسكندرية 30 24وادي النطرون 34 24طنطا 34 24شبين الكوم 33 23دمنهور 33 23بلطيم 30 24مطروح 28 21السلوم 30 20سيوة 35 22بورسعيد 31 24دمياط 31 24الزقازيق 34 24المنصورة 33 23الإسماعيلية 36 22السويس 35 22العريش 32 23رفح 31 22رأس سدر 31 25نخل 34 20نويبع 38 29طابا 37 28كاترين 35 20الطور 35 25شرم الشيخ 40 30الغردقة 40 28مرسى علم 38 29الفيوم 35 24بني سويف 36 24المنيا 37 24أسيوط 39 24سوهاج 40 25قنا 42 26الأقصر 42 28أسوان 43 28إدفو 44 28أبو سمبل 42 26الوادي الجديد 40 25شلاتين 39 28أبو رماد 38 28حلايب 37 30رأس حدربة 37 30