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الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

نبيلة عبيد تكشف كواليس حصولها على لقب نجمة مصر الأولى

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 06:16 ص
نبيلة عبيد
نبيلة عبيد
سناء إسماعيل
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كشفت الفنانة نبيلة عبيد، أنها حصلت على لقب نجمة مصر الأولى في أعقاب قيامها بدور في فيلم باسم "التحدي" مع إيناس الدغيدي ومن تأليف مصطفى محرم كاشفة أنها شعرت بقلق وتردد حينها من أقاويل الوسط الفني عندما تحصل على اللقب.

وأكدت "عبيد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية "العربية الحدث" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، كواليس حصولها على اللقب قائلة: "في فيلم التحدي قلي المنتج وقتها نصًا: لما بيجوا يشتروا فيلم لنبيلة عبيد ببيع معاه عشر أفلام فبصلته بإستغراب قلي: وقتها ايوه إنتي رأسمال.. أنا هديكي لقب نجمة مصر الأولى وكان ذلك عبر مكالمة هاتفية.. وقتها قلتله من فضلك أديني فرصة أفكر بس، ورجعت لصديق وسألته قالي حقك أنتي عملتي أفلام كتيرة وكنت وقتها مسافرة للولايات المتحدة للتكريم وقال لي المنتج وقتها بسرعة لازم أعمل الأفيشات واحط اللقب فواقفت... كنت خايفة".

وأوضحت أن اللقب صاحبه تقديم أفلام ذات مستوى عالي من الرقي والجودة حتى لايكون اللقب فقط.

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