المجلس الملي العام يؤيد الرئيس السيسي في مساندة الشعب الليبي

أعلن أعضاء ونواب المجلس الملي العام وهيئة الأوقاف القبطية، تأييده للموقف الشجاع الذي اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي لمساندة الشعب الليبي الشقيق في كفاحه ضد المستعمر التركي وحماية حدود مصر.ودعا أعضاء المجلس الملي الله من أجل سلامة كل جندي من جنود جيش مصر الباسل، مؤكدين تخليدهم لدور الجيش في الأخذ بالثأر لشهداء الأقباط المصريين الذين استشهدوا على يد الجماعات الإرهابية بليبيا.