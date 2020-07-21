سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 21-7-2020 فى البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي فى البنوك اليوم الثلاثاء 21-7-2020

استقر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي ليسجل للشراء 49.35 جنيه وللبيع 52.19، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 48.24 جنيه وللبيع 52.17، كما استقر سعر الدينار أمام الجنيه في بنك التعمير والاسكان ليسجل للشراء 48.00 جنيه وللبيع 52.03، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 51.73 جنيه وللبيع 52.17، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 50.50 جنيه وللبيع 52.17.

أسعار الدينار الكويتي كما ارتفع الدينار الكويتي أمام الجنيه في البنك العربي الافريقي الدولي ليسجل للشراء 50.06 جنيه وللبيع 51.67، وفي بنك الاستثمار سجل للشراء 49.43 جنيه وللبيع 53.06، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 49.32 جنيه وللبيع 52.17، كما ارتفع الدينار في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل للشراء 49.35 جنيه وللبيع 51.47، وفي بنك مصر سجل للشراء 49.32 جنيه وللبيع 52.17.



كما تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاسكندرية ليسجل للشراء 49.32 جنيه وللبيع 52.17، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 51.74 جنيه وللبيع 52.23، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 51.21 جنيه وللبيع 52.17، كما انخفاض الدينار أمام الجنيه في بنك كريدي أجريكول ليسجل للشراء 48.53 جنيه وللبيع 52.17.