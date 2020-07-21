سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 21-7-2020 فى البنوك المصرية
الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 04:44 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد موقع "الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم الثلاثاء 21-7-2020، خلال تعاملات منتصف الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:
عالميًا، تباينت بورصة الكويت، خلال جلسة تعاملات أمس الإثنين، بكافة المؤشرات، إذ تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.1% خاسرًا 5.62 نقطة ليغلق عند مستوى 5430.88 نقطة، كما سجل مؤشر السوق الرئيسي ارتفاعًا بنسبة 0.07% رابحًا 3.07 نقطة ليغلق عند مستوى 4121.79 نقطة، وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.05% خاسرًا 2.73 نقطة ليغلق عند مستوى 4990.52 نقطة، وصعد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.28% رابحًا 11.46 نقطة ليغلق عند مستوى 4111.24 نقطة.
محليًا، استقر سعر الدينار الكويتي اليوم، في المصرف العربي الدولي وبنك بلوم، مقابل تراجع الدينار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري والبنك الأهلي الكويتي، مع ارتفاعه في مصرف أبوظبي الإسلامي.
عالميًا، تباينت بورصة الكويت، خلال جلسة تعاملات أمس الإثنين، بكافة المؤشرات، إذ تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.1% خاسرًا 5.62 نقطة ليغلق عند مستوى 5430.88 نقطة، كما سجل مؤشر السوق الرئيسي ارتفاعًا بنسبة 0.07% رابحًا 3.07 نقطة ليغلق عند مستوى 4121.79 نقطة، وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.05% خاسرًا 2.73 نقطة ليغلق عند مستوى 4990.52 نقطة، وصعد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.28% رابحًا 11.46 نقطة ليغلق عند مستوى 4111.24 نقطة.
محليًا، استقر سعر الدينار الكويتي اليوم، في المصرف العربي الدولي وبنك بلوم، مقابل تراجع الدينار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري والبنك الأهلي الكويتي، مع ارتفاعه في مصرف أبوظبي الإسلامي.
سعر الدينار الكويتي فى البنوك اليوم الثلاثاء 21-7-2020
استقر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي ليسجل للشراء 49.35 جنيه وللبيع 52.19، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 48.24 جنيه وللبيع 52.17، كما استقر سعر الدينار أمام الجنيه في بنك التعمير والاسكان ليسجل للشراء 48.00 جنيه وللبيع 52.03، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 51.73 جنيه وللبيع 52.17، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 50.50 جنيه وللبيع 52.17.
كما تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاسكندرية ليسجل للشراء 49.32 جنيه وللبيع 52.17، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 51.74 جنيه وللبيع 52.23، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 51.21 جنيه وللبيع 52.17، كما انخفاض الدينار أمام الجنيه في بنك كريدي أجريكول ليسجل للشراء 48.53 جنيه وللبيع 52.17.
أسعار الدينار الكويتيكما ارتفع الدينار الكويتي أمام الجنيه في البنك العربي الافريقي الدولي ليسجل للشراء 50.06 جنيه وللبيع 51.67، وفي بنك الاستثمار سجل للشراء 49.43 جنيه وللبيع 53.06، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 49.32 جنيه وللبيع 52.17، كما ارتفع الدينار في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل للشراء 49.35 جنيه وللبيع 51.47، وفي بنك مصر سجل للشراء 49.32 جنيه وللبيع 52.17.
كما تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاسكندرية ليسجل للشراء 49.32 جنيه وللبيع 52.17، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 51.74 جنيه وللبيع 52.23، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 51.21 جنيه وللبيع 52.17، كما انخفاض الدينار أمام الجنيه في بنك كريدي أجريكول ليسجل للشراء 48.53 جنيه وللبيع 52.17.