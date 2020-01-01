«الديهي» يطالب المصريين بالخارج بعرض أزمة سد النهضة بكل اللغات

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن قلق المصريين حول أزمة سد النهضة مشروع، لكن مصر تتعامل مع الأزمة بشكل حرفي ومهني ولديها صبر استراتيجي.وأضاف، خلال حلقة برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع عبر فضائية «ten»: "نحن دولة سلام ونريد التعاون الصادق، لكن إثيوبيا مفاوض مراوغ ومناور"، مناشدًا المصريين في الخارج ومنظمات المجتمع المدني بنشر تخوفاتهم وعرض مشكلة سد النهضة وتوضيح حقيقة الأزمة للعالم أجمع باللغات الأجنبية.وتابع: «لا نسوق آمالا كاذبة أو أخبارا مزيفة، ولكن يجب التأكيد على حقنا في نهر النيل، والتأكيد أن نهر النيل للجميع ويسع الجميع وليس ملكا لإثيوبيا أو مصر أو السودان، وأن أزمة سد النهضة مشكلة كبيرة ستؤثر على العالم أجمع».