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الإثنين 20 يوليه 2020 الموافق 29 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

البرلمان يوافق نهائيًا على تعديلات قانون تنمية شبه جزيرة سيناء

الإثنين 20/يوليه/2020 - 08:00 م
على عبد العال
على عبد العال
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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وافق مجلس النواب، الإثنين، خلال الجلسة العامة المنعقدة، الآن، برئاسة الدكتور على عبدالعال نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2012.

يأتي المشروع في إطار السعي نحو تنفيذ الدولة لالتزاماتها المقررة في المادتين (224)، (236) من الدستور والمتعلقة بكفالة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة في المناطق الحدودية ومنها سيناء، وإصدار القوانين المنفذة لذلك، فقد أعدت الحكومة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2012، وذلك بتعديل تبعية الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء لتصبح لوزير الدفاع، بما يساهم في أداء الجهاز لدوره المنوط به في المحافظة على أراضي منطقة شبه جزيرة سيناء التي لها أهمية بالغة في متطلبات الأمن القومي المصري.

تتضمن المادة الأولى استبدال الفقرات الثانية والعاشرة والحادية عشرة من المادة (7) من قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء المشار إليه بالنّصوص الآتية:

الفقرة الثانية: ويرأس مجلس الإدارة رئيس يعين بقرار من وزير الدفاع، ويحدد القرار معاملته المالية، ويشترك في عُضويته ممثلون عن الجهات المعنية على أن يكون من بينهم ممثلون لوزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة.

الفقرة العاشرة: ولوزير الدفاع حق دعوة مجلس الإدارة للانعقاد وحضور جلساته وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها وفي هذه الحالة يمثل الوزراء المعنيون وزراتهم كما يمثل المحافظون المعنيون محافظاتهم.

الفقرة الحادية عشرة: ويرفع مجلس الإدارة تقريرًا ربع سنوي عن جهود ونشاط وخطط الجهاز للعرض على مجلس الوزراء.

وتتضمن المادة الثانية النص على أن يستبدل بعبارة رئيس مجلس الوزراء عبارة "وزير الدفاع" أينما وردت بالقانون رقم 14 لسنة 2012 المشار إليه والقانون المرافق له.

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